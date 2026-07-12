Воронежский губернатор обсудил с участниками «Молгорода» карьеру, семью и развитие региона

Открывая встречу, Александр Гусев отметил, что «Молгород» за 17 лет стал одной из главных молодежных площадок области. По словам губернатора, сейчас особенно важно сохранять единство и доверие друг к другу, поскольку на страну пытаются воздействовать не только военными и экономическими методами, но и через эмоции людей.