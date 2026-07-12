Воронежский губернатор обсудил с участниками «Молгорода» карьеру, семью и развитие региона

Глава Воронежской области Александр Гусев 10 июля принял участие в работе 17-го межрегионального молодежного форума «Молгород-2026». Вместе с депутатом Госдумы Евгением Ревенко он встретился с участниками форума и ответил на их вопросы.
Разговор получился широким по тематике. Молодые люди спрашивали о выборе профессии, создании семьи, развитии малых городов, волонтерстве, искусственном интеллекте, роли СМИ и взаимодействии власти с обществом.
Открывая встречу, Александр Гусев отметил, что «Молгород» за 17 лет стал одной из главных молодежных площадок области. По словам губернатора, сейчас особенно важно сохранять единство и доверие друг к другу, поскольку на страну пытаются воздействовать не только военными и экономическими методами, но и через эмоции людей.
Отдельный блок вопросов касался личных ориентиров и взросления. Глава региона подчеркнул, что семью и профессиональное развитие не стоит противопоставлять. По его мнению, если человек встретил любовь, создание семьи не нужно откладывать только из-за карьерных планов. При этом важно продолжать учиться, работать над собой и двигаться вперед в профессии.
Говоря о взаимоотношениях поколений, Александр Гусев отметил, что родители могут помогать советом, но не должны принимать решения за взрослых детей. Окончательный выбор, по его словам, остается за самим человеком, поскольку именно он несет за него ответственность.
Значительная часть встречи была посвящена трудоустройству. Губернатор напомнил, что Воронежская область остается крупным промышленным регионом, а предприятиям нужны инженерные, рабочие и управленческие кадры. Гусев отметил, что искусственный интеллект может брать на себя отдельные вспомогательные задачи, но не заменит специалистов, отвечающих за производство, технические решения и управление.
Участники форума также спросили, что стоит показать иностранным гостям в Воронежской области. Глава региона предложил начинать знакомство с областного центра, который, по его словам, становится более современным и комфортным. После этого, отметил губернатор, можно знакомить гостей с историческими, культурными и природными объектами области.
Еще одной темой стало развитие малых городов и сельских территорий. Александр Гусев сказал, что задача региональной власти — создавать условия, при которых молодежь сможет учиться, работать и строить карьеру, не уезжая из родных мест.