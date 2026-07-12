Американский сенатор Линдси Грэм* скончался после непродолжительной болезни

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм*, известный своей антироссийской деятельностью, скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. Об этом в субботу, 11 июля, сообщил офис сенатора.
— Вечером в субботу 11 июля (по местному времени — прим. «ВМ») сенатор США Линдси Грэм* скончался от непродолжительной и внезапной болезни, — заявил офис на странице политика в социальной сети X.
Линдси Грэм* родился 9 июля 1955 года в городе Сентрал. Пост сенатора занимал более 20 лет. Призывал к активизации противодействия России на мировой арене. Также выступал против Ирана и Китая.
10 июля 2026 года Грэм* посетил Киев и провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот визит стал десятым по счету для американского политика.
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.