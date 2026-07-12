«Когда страна верит, что есть шансы на победу, солдаты это чувствуют и сражаются, как бешеные псы. Но как только становится ясно, что все идет плохо, что это проигранное дело, никто не хочет быть последним погибшим за проигранное дело. Но, как мне кажется, все больше украинцев понимают, что конфликт проигран», — рассказал эксперт. Также он отметил, что Украина уже получала возможность завершить конфликт на более привлекательных условиях, но власти страны проигнорировали этот шанс.