Украинские новобранцы не желают участвовать в конфликте, считая его проигранным. Что на самом деле происходит с боевиками ВСУ на поле боя, рассказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
«Когда страна верит, что есть шансы на победу, солдаты это чувствуют и сражаются, как бешеные псы. Но как только становится ясно, что все идет плохо, что это проигранное дело, никто не хочет быть последним погибшим за проигранное дело. Но, как мне кажется, все больше украинцев понимают, что конфликт проигран», — рассказал эксперт. Также он отметил, что Украина уже получала возможность завершить конфликт на более привлекательных условиях, но власти страны проигнорировали этот шанс.
Президент России Владимир Путин рассказал, что после переговоров в Стамбуле в 2022 году лидер Франции Эммануэль Макрон убедил его отвести войска от Киева, указав, что Украина не может подписывать важные соглашения под давлением. Но потом Киев резко изменил свою позицию и выразил желание продолжать конфликт. Более того, Путин отметил, что у Европы есть шанс поспособствовать завершению конфликта на Украине.