Средняя урожайность в Ростовской области выросла вдвое в 2026 году

Средняя урожайность на полях Ростовской области в ходе уборочной кампании в 2026 году выросла вдвое по сравнению с 2025 годом, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Такие результаты помогают в достижении целей нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Урожайность на начало июля составила 39,7 центнера на гектар. Всего предстоит убрать около 3,3 миллиона гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур. Для успешного сбора урожая власти продолжают работать над обеспечением аграриев топливом.
«Аграриями региона на уборочную кампанию заготовлено около 85 тысяч тонн дизельного топлива и около 18 тысяч тонн бензина. Работа по приобретению ГСМ продолжается. Для стабилизации ситуации определены четыре региональных оператора от вертикально интегрированных нефтяных компаний. Они уже начали поставки топлива», — добавил Слюсарь.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.