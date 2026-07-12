Волгоград накроет пятибалльная магнитная буря в воскресенье

Как отмечают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, вероятность возникновения бури оценивается в 55%, а геомагнитных колебаний — в 35%. Наибольшая активность придётся на вторую половину дня. Полная стабилизация обстановки прогнозируется только к полуночи.