Восемь влюбленных пар поженились на МИРе Сибири в Красноярском крае

В эти дни в поселке Шушенское проходит XXII Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири» (0+). В минувшую субботу, во время третьего дня фестиваля в поселке Шушенское, состоялась торжественная церемония бракосочетания восьми влюбленных пар. Это традиция мероприятия, которая повторяется уже второй год. [caption id= «attachment_371117» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: пресс-центр фестиваля «МИР Сибири»[/caption] Будущие молодожены приехали из Красноярского края, Хакасии и Челябинской области. Брак официально зарегистрировали сотрудники Агентства ЗАГС Красноярского края. После церемонии пары, одетые в стилизованные наряды, прошли через старинные русские и казачьи свадебные обряды под звуки обрядовых песен. [caption id= «attachment_371118» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: пресс-центр фестиваля «МИР Сибири»[/caption] Также в этот день впервые на фестивале провели забеги для детей. Пятьдесят малышей в возрасте от семи месяцев до пяти лет преодолели ползком или бегом (по возможности) дистанцию, подходящую их возрасту. Напомним, массовая церемония бракосочетания для восьми влюбленных пар прошла в День семьи любви и верности в национальном центре «Россия» в Красноярске.