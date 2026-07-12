В Половинском округе Курганской области открылся центр Движения первых

Церемония открытия центра Движения первых состоялась на базе Дома детского творчества в Половинском округе Курганской области. Пространство создано при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации округа.
В мероприятии приняли участие активисты Движения первых и представители власти. Ребятам рассказали о проекте «Путь участника», а в рамках проекта «Мы — граждане России» дети получили памятные обложки и значки с символикой Движения первых.
Отметим, что такие пространства позволяют ребятам разрабатывать и реализовывать социально значимые проекты, участвовать в общественно полезном труде, а также заниматься добровольческой деятельностью.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.