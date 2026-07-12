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В Половинском округе Курганской области открылся центр Движения первых

Там ребята смогут разрабатывать и реализовывать свои проекты и заниматься добровольчеством.

Источник: Национальные проекты России

Церемония открытия центра Движения первых состоялась на базе Дома детского творчества в Половинском округе Курганской области. Пространство создано при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации округа.

В мероприятии приняли участие активисты Движения первых и представители власти. Ребятам рассказали о проекте «Путь участника», а в рамках проекта «Мы — граждане России» дети получили памятные обложки и значки с символикой Движения первых.

Отметим, что такие пространства позволяют ребятам разрабатывать и реализовывать социально значимые проекты, участвовать в общественно полезном труде, а также заниматься добровольческой деятельностью.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.