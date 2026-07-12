В поселке Строитель Тамбовской области построили котельную

Новое сооружение будет обслуживать многоквартирные дома в двух микрорайонах населенного пункта. Котельная позволит улучшить качество коммунальных услуг в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения для более 14,6 тысячи жителей. В ведомстве отметили, что также в этом году в регионе проложат более 86 километров линий электропередачи и 9,6 километра тепловых сетей.