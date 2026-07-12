АИ-92 подорожал до 110 рублей на одной из АЗС Красноярска

Чтобы помочь водителям ориентироваться в ситуации, 2ГИС запустил специальный цифровой сервис. На онлайн-карте в приложении можно в режиме реального времени отслеживать наличие топлива на заправках города. Найти инструмент можно на главной странице справочника в разделе «Онлайн-карта бензина».