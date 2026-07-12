В Ленинградской области запустили мобильный прокат водных велосипедов

Передвижной пункт проката водных велосипедов заработал в Ленинградской области при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в комитете по культуре и туризму региона.
Для путешествий по воде были закуплены яхтенные модели с усиленной устойчивостью, а также спасательные жилеты. Водные велосипеды рассчитаны на нескольких человек. Они подойдут и новичкам, и опытным любителям водного отдыха.
«Теперь экскурсионные объекты можно осматривать прямо с воды», — добавили в комитете.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.