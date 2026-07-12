Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленинградской области запустили мобильный прокат водных велосипедов

Для путешествий по воде были закуплены яхтенные модели с усиленной устойчивостью.

Источник: Национальные проекты России

Передвижной пункт проката водных велосипедов заработал в Ленинградской области при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в комитете по культуре и туризму региона.

Для путешествий по воде были закуплены яхтенные модели с усиленной устойчивостью, а также спасательные жилеты. Водные велосипеды рассчитаны на нескольких человек. Они подойдут и новичкам, и опытным любителям водного отдыха.

«Теперь экскурсионные объекты можно осматривать прямо с воды», — добавили в комитете.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.