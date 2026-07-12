В заповеднике Липецкой области вырастили еще двух филинов

На свет скоро появятся еще три филина. Двух через несколько недель выпустят в естественную среду обитания, а одного оставят в заповеднике для размножения. Всего на «Галичьей горе» планируют вырастить около 50 ночных хищников. Этого будет достаточно, чтобы снять с птицы статус исчезающего вида в регионе.