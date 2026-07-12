В заповеднике Липецкой области вырастили еще двух филинов

Еще двух филинов, которых вскоре выпустят на волю, вырастили в заповеднике «Галичья гора» в Липецкой области, сообщили в управлении экологии и природных ресурсов. Восстановление популяции этих редких видов птиц отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Подросших ночных хищников уже переселили в лесной вольер, где они будут привыкать к дикой природе. Это последний этап перед выпуском птенцов на волю.
На свет скоро появятся еще три филина. Двух через несколько недель выпустят в естественную среду обитания, а одного оставят в заповеднике для размножения. Всего на «Галичьей горе» планируют вырастить около 50 ночных хищников. Этого будет достаточно, чтобы снять с птицы статус исчезающего вида в регионе.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.