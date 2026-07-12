Топливо в Крыму и Севастополе 12 июля можно купить на 87 заправках

В канале министерства на платформе МАКС опубликован перечень АЗС, на которых можно заправиться бензином, также о реализации топлива в свободной продаже сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена. На некоторых заправках, сообщают власти, оплата осуществляется только за наличный расчет.
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