Облачно, тепло и возможные грозы на севере: прогноз погоды в Калининградской области на 12 июля

В Калининграде и на большей части региона существенных осадков не ожидается, а вот на севере региона (Славский, Неманский, Полесский, Краснознаменский округа, север Куршской косы) после 15:00 и вечером могут пройти ливни и грозы, которые придут со стороны Литвы.