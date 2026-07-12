В Новороссийске начнут продавать бензин по электронной очереди

Электронную очередь на покупку бензина вводят в Новороссийске. Пока известно только об одной АЗС, где будет работать нововведение. Это АЗС «Роснефть» на улице Ленина, 143б. Новое правило заработает с 14 июля.
Как пояснили в администрации Новороссийска, получить электронный талон с указанным временем заправки и лимитах можно будет через чат-бот в мессенджере Макс или по QR-коду. Также можно обратиться к волонтеру на заправке или по телефону 8 (8617)64−64−05.
Талон будет действовать в течение суток. Поменяться или отдать кому-либо его будет нельзя. Он привязывается к мобильному телефону и выдается на конкретный автомобиль.
Заправить автомобиль вне указанного в талоне времени будет нельзя. А в случае, если автомобилист опоздал, то документ аннулируется. И придется заказывать новый.
При этом администрация Новороссийска подчеркнула, что не может прогнозировать время прибытия бензовозов. Также заправка будет закрываться во время атак БПЛА. Так что за актуальным временем записи автомобилисту придется следить самостоятельно — в чат-боте или по телефону горячей линии.
Несмотря на все препятствия, чиновники уверены, что электронная очередь поможет сократить скопление автомобилей. Жителей города призвали не приезжать на эту заправку заранее и не стоять в живой очереди.
Электронную запись будут открывать ежедневно с 12:00. Старт — в понедельник, 13 июля.