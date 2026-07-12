Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новороссийске начнут продавать бензин по электронной очереди

В талоне будет указано точное время заправки, но оно может корректироваться в зависимости от подъезда бензовоза.

Источник: Югополис

Электронную очередь на покупку бензина вводят в Новороссийске. Пока известно только об одной АЗС, где будет работать нововведение. Это АЗС «Роснефть» на улице Ленина, 143б. Новое правило заработает с 14 июля.

Как пояснили в администрации Новороссийска, получить электронный талон с указанным временем заправки и лимитах можно будет через чат-бот в мессенджере Макс или по QR-коду. Также можно обратиться к волонтеру на заправке или по телефону 8 (8617)64−64−05.

Талон будет действовать в течение суток. Поменяться или отдать кому-либо его будет нельзя. Он привязывается к мобильному телефону и выдается на конкретный автомобиль.

Заправить автомобиль вне указанного в талоне времени будет нельзя. А в случае, если автомобилист опоздал, то документ аннулируется. И придется заказывать новый.

При этом администрация Новороссийска подчеркнула, что не может прогнозировать время прибытия бензовозов. Также заправка будет закрываться во время атак БПЛА. Так что за актуальным временем записи автомобилисту придется следить самостоятельно — в чат-боте или по телефону горячей линии.

Несмотря на все препятствия, чиновники уверены, что электронная очередь поможет сократить скопление автомобилей. Жителей города призвали не приезжать на эту заправку заранее и не стоять в живой очереди.

Электронную запись будут открывать ежедневно с 12:00. Старт — в понедельник, 13 июля.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше