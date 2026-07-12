В челябинском зоопарке белоснежная альпака родила рыжую девочку

В челябинском зоопарке альпака Дуся во второй раз стала мамой. Белоснежная красавица родила рыжую девочку, которую назвали Фросей. Сотрудники зоопарка такому контрасту не удивились и объяснили, как это стало возможным.
«Альпака имеют огромную палитру оттенков — до 24 разных вариантов. А сам окрас зависит от взаимодействия нескольких генов. То есть мамки и папки могут быть светлыми, но у них в ДНК могут таиться доминантные и рецессивные гены предков, кодирующие определенные цвета. И вылезают эти гены когда угодно», — объяснили в зоопарке.
Именно на Фросе гены этих самых далеких предков и «отыгрались». Но, кажется, сама Дуся нисколько не удивлена и с удовольствием проводит время со своей малышкой.
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