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В челябинском зоопарке белоснежная альпака родила рыжую девочку

Генетические «приколы» у этих животных — не редкость.

Источник: Челябинский зоопарк

В челябинском зоопарке альпака Дуся во второй раз стала мамой. Белоснежная красавица родила рыжую девочку, которую назвали Фросей. Сотрудники зоопарка такому контрасту не удивились и объяснили, как это стало возможным.

«Альпака имеют огромную палитру оттенков — до 24 разных вариантов. А сам окрас зависит от взаимодействия нескольких генов. То есть мамки и папки могут быть светлыми, но у них в ДНК могут таиться доминантные и рецессивные гены предков, кодирующие определенные цвета. И вылезают эти гены когда угодно», — объяснили в зоопарке.

Именно на Фросе гены этих самых далеких предков и «отыгрались». Но, кажется, сама Дуся нисколько не удивлена и с удовольствием проводит время со своей малышкой.

Ранее пополнение случилось в семье пятнистых оленей.