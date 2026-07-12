В челябинском зоопарке белоснежная альпака родила рыжую девочку

«Альпака имеют огромную палитру оттенков — до 24 разных вариантов. А сам окрас зависит от взаимодействия нескольких генов. То есть мамки и папки могут быть светлыми, но у них в ДНК могут таиться доминантные и рецессивные гены предков, кодирующие определенные цвета. И вылезают эти гены когда угодно», — объяснили в зоопарке.