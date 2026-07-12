Найдена неожиданная связь серотонина с заболеванием митрального клапана

Снижение активности белка, который выводит серотонин из тканей, может ускорять развитие дегенеративной митральной регургитации. К такому выводу пришли американские исследователи после анализа данных более 9 тысяч пациентов, образцов клапанной ткани и экспериментов на мышах. Работа была опубликована в 2023 году в журнале Science Translational Medicine.
Митральный клапан находится между левым предсердием и левым желудочком. В норме он плотно закрывается во время сокращения сердца и не позволяет крови двигаться в обратном направлении. При дегенеративной митральной регургитации створки утолщаются и деформируются, из-за чего часть крови возвращается в предсердие.
На первых стадиях заболевание может не вызывать заметных симптомов. По мере его развития у человека появляются одышка и утомляемость, а сердцу приходится работать с повышенной нагрузкой. Тяжелое нарушение способно привести к сердечной недостаточности и другим осложнениям. Лекарства могут уменьшать симптомы, но восстановить поврежденный клапан они не способны. При выраженной регургитации требуется операция по его пластике или замене.
Исследователи сосредоточились на белке SERT, который называют переносчиком серотонина. Он забирает это вещество из окружающего клетки пространства и тем самым ограничивает продолжительность его воздействия на рецепторы. При сниженной активности переносчика серотонин дольше остается доступным и продолжает подавать клеткам химические сигналы.
Ученые изучили сведения более чем о 9 тысячах пациентов, перенесших операции из-за дегенеративного поражения митрального клапана. Кроме того, специалисты исследовали 100 образцов человеческой клапанной ткани и провели эксперименты на генетически измененных и обычных мышах.
Анализ показал, что пациенты, принимавшие селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, в среднем нуждались в операции по поводу тяжелой регургитации в более молодом возрасте. Эти препараты широко применяются при лечении депрессии и тревожных расстройств. Они блокируют работу SERT и увеличивают продолжительность действия серотонина.
Эксперименты на животных дали сходные результаты. У мышей без гена, отвечающего за переносчик серотонина, митральные клапаны становились толще. Аналогичные изменения обнаружили у обычных животных после применения высоких доз препаратов, подавляющих обратный захват серотонина.
Отдельно ученые проверили участок гена SERT, известный как 5-HTTLPR. Некоторые его варианты влияют на активность переносчика. Пациенты с двумя копиями так называемого длинного варианта имели более низкую активность SERT в клетках митрального клапана и чаще нуждались в хирургическом лечении.
Клетки клапана с такой генетической особенностью сильнее реагировали на серотонин и производили больше коллагена. Избыточное накопление этого белка способно менять структуру ткани, вызывать утолщение створок и мешать их полному закрытию. Эти клетки также оказались более чувствительными к воздействию одного из распространенных препаратов, подавляющих обратный захват серотонина.
Авторы подчеркнули, что полученные данные не доказывают способность серотонина или антидепрессантов самостоятельно вызывать заболевание у людей со здоровым сердцем. При обычных дозах препаратов негативного эффекта на нормальные клетки митрального клапана исследователи не обнаружили.
По их оценке, сниженная активность переносчика становится важной прежде всего после начала дегенеративных изменений. Уже поврежденный клапан может оказаться более восприимчивым к продолжительному воздействию серотонина, которое ускоряет дальнейшую перестройку ткани.
В перспективе генетический анализ может помочь выявлять пациентов с повышенным риском быстрого прогрессирования болезни. Образец для такого теста можно получить из крови или мазка из полости рта. Людям с низкой активностью SERT, вероятно, потребуется более частое наблюдение, чтобы врачи могли вовремя определить необходимость операции.
Исследователи также предлагают отдельно изучить тактику лечения пациентов, у которых одновременно диагностировано дегенеративное поражение митрального клапана и назначены препараты, влияющие на перенос серотонина. Самостоятельно прекращать прием таких лекарств нельзя, а возможность изменения терапии должна оцениваться врачом с учетом состояния сердца и эффективности лечения.
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