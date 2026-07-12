Найдена неожиданная связь серотонина с заболеванием митрального клапана

На первых стадиях заболевание может не вызывать заметных симптомов. По мере его развития у человека появляются одышка и утомляемость, а сердцу приходится работать с повышенной нагрузкой. Тяжелое нарушение способно привести к сердечной недостаточности и другим осложнениям. Лекарства могут уменьшать симптомы, но восстановить поврежденный клапан они не способны. При выраженной регургитации требуется операция по его пластике или замене.