Паром, два сухогруза, резервуары ГСМ: ВС РФ раскрыли цели ночной атаки на порта Украины

В порту «Одесса» поражены объекты инфраструктуры для приёма военных грузов и логистический центр компании «Одтранс», занимавшейся их перевозкой.
В порту «Черноморск» урон понесла инфраструктура перегрузочного центра, резервуары для ГСМ, два сухогруза, морской паром и патрульный катер прикрытия.
Ранее Life.ru рассказывал, что прошедшей ночью российские силы нанесли удары высокоточным оружием и дронами по портам Одессы и Черноморска. Поражены склады с военными грузами и топливом, а также суда и паром, перевозившие их.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.