Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Паром, два сухогруза, резервуары ГСМ: ВС РФ раскрыли цели ночной атаки на порта Украины

Минувшей ночью Вооружённые силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными БПЛА. Целями стали объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске, которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов и горючего, а также морские суда, доставлявшие эти грузы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Максе.

Источник: Life.ru

В порту «Одесса» поражены объекты инфраструктуры для приёма военных грузов и логистический центр компании «Одтранс», занимавшейся их перевозкой.

В порту «Черноморск» урон понесла инфраструктура перегрузочного центра, резервуары для ГСМ, два сухогруза, морской паром и патрульный катер прикрытия.

Ранее Life.ru рассказывал, что прошедшей ночью российские силы нанесли удары высокоточным оружием и дронами по портам Одессы и Черноморска. Поражены склады с военными грузами и топливом, а также суда и паром, перевозившие их.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше