Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ограничат движение у перекрёстка на улице Шеболдаева в Ростове

Это необходимо для проведения капремонта дороги.

В Ростове-на-Дону на три месяца, с 1 августа по 1 ноября, введут ограничения движения на перекрестке улиц Шеболдаева и Волоколамской.

Как сообщили в администрации, это необходимо для проведения капремонта дороги. На участке от улицы Дачной до перекрестка Шеболдаева и Тоннельной (в южном направлении) появится выделенная полоса для автобусов и троллейбусов.

Это позволит наладить бесперебойное движение общественного транспорта от Дачной через площадь 2-й Пятилетки до проспекта Буденновского.

Автомобилистов просят заранее продумывать пути объезда и с пониманием отнестись к временным неудобствам.