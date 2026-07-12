Ограничат движение у перекрёстка на улице Шеболдаева в Ростове

В Ростове-на-Дону на три месяца, с 1 августа по 1 ноября, введут ограничения движения на перекрестке улиц Шеболдаева и Волоколамской.
Как сообщили в администрации, это необходимо для проведения капремонта дороги. На участке от улицы Дачной до перекрестка Шеболдаева и Тоннельной (в южном направлении) появится выделенная полоса для автобусов и троллейбусов.
Это позволит наладить бесперебойное движение общественного транспорта от Дачной через площадь 2-й Пятилетки до проспекта Буденновского.
Автомобилистов просят заранее продумывать пути объезда и с пониманием отнестись к временным неудобствам.