Пермский разработчик систем фиксации нарушений ПДД увеличил прибыль и выручку

Пермское ООО «Технологии безопасности дорожного движения» опубликовало финансовую отчетность за 2025 год. Как следует из данных Rusprofile, чистая прибыль компании составила 131,5 млн руб., что выше показателя предыдущего года на 7% (в 2024-м — 122,7 млн руб.). Выручка общества выросла на 47%, с 461,5 млн до 677,5 млн руб. Себестоимость продаж составила до 467,2 млн руб. против 265,5 млн руб. годом ранее.