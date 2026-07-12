Как нейросети отучают нас писать и читать по-русски

Это самое опасное свойство. Нейросеть не знает, где правда, а где ложь. Она просто комбинирует слова. И если ей не хватает данных, она с удовольствием придумает несуществующие книги, вымышленных авторов, фальшивые цитаты и полностью сфабрикованные источники. Она делает это без злого умысла — просто так устроен её алгоритм. Например, она может написать, что Пушкин дружил с «Дмитрием Горынычем», или сослаться на книгу, которой никогда не существовало. Единственная защита от этого — ваша собственная проверка. Никогда не верьте ссылкам, которые дала нейросеть, пока не откроете первоисточник и не прочитаете своими глазами.