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Володин отметил стратегическое значение развития почтовой связи

Володин поздравил работников «Почты России» с профессиональным праздником.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов «Почты России» с профессиональным праздником, отметив, что развитие почтовой связи имеет стратегическое значение для России, сообщается на сайте палаты парламента.

Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается День российской почты. В 2026 году эта дата приходится на 12 июля.

«Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов “Почты России” с профессиональным праздником», — сказано в публикации.

Также председатель ГД поблагодарил работников и ветеранов «Почты России» за добросовестное отношение делу, пожелал им успехов и всего наилучшего.

«Развитие почтовой связи имеет стратегическое значение для России. От четкой и слаженной работы почтальонов зависит доставка пенсий, пособий, посылок для миллионов наших граждан. Особенно на отдаленных территориях и в небольших поселках», — сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.

По его словам, важно, объединив возможности, делать все необходимое для сохранения и модернизации почтовых отделений, улучшения условий труда, внедрения современных, удобных для людей сервисов и услуг.

Восьмого июля Госдума приняла закон, направленный на решение данных задач.

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