Первый и очень важный шаг сезона! «Ротор» открывает кампанию в Первой лиге

Начало матча — в 16:30 по московскому времени. И пусть между Волгоградом и Нижним Новгородом сотни километров, расстояние не стало преградой для самых преданных болельщиков. Волгоградские фанаты отправились в путь, чтобы поддержать своих парней: их голоса будут звучать громче любого эха стадиона, а флаги и баннеры напомнят, что у «Ротора» есть сердце — и оно бьётся в ритме поддержки.