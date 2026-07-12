Это не парадокс, а чистая правда: им хорошо, если нам плохо, только так. И плохо, если нам хорошо. Признавать это не очень хочется, но будем честны: России не прощается ничего — ни ее самобытность, ни красота, ни уровень культуры и образованности. Все это только бесит. А еще больше бесит, когда они приезжают сюда, видят Москву, шалеют от ее красоты и понимают, что The Atlantic выступил глупо. Но бесит не он, а… Правильно, мы.