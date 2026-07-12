Прошла четверть века, и цена этой «аналитической выкладки» обозначилась со всей неприглядностью. Смешно.
Это не парадокс, а чистая правда: им хорошо, если нам плохо, только так. И плохо, если нам хорошо. Признавать это не очень хочется, но будем честны: России не прощается ничего — ни ее самобытность, ни красота, ни уровень культуры и образованности. Все это только бесит. А еще больше бесит, когда они приезжают сюда, видят Москву, шалеют от ее красоты и понимают, что The Atlantic выступил глупо. Но бесит не он, а… Правильно, мы.
…Закрутив на полную санкционные гайки, на Западе ждали, что мы облачимся в рубище и примемся стенать, разрывая его на груди, умоляя то ли снова накормить нас ножками Буша, то ли как в 1990-е начать поставлять в рамках гуманитарки собачьи консервы для наших стариков. Не поползли, не попросили. Плохо! Но они все равно ищут признаки близкой смерти, тления и разложения на лице и теле России с упрямством, достойным лучшего применения. Под лупой смотрят. А их — нет. Ну ладно, на безптичье и ворона — бык. Так и тут: любой морщинке радуются.
Если почитать западные СМИ, можно сначала задохнуться от возмущения, а потом — от смеха. Про протесты у нас на фоне напряга с бензином не написали только ленивые. А мне вот интересно: моя приятельница, работающая в Париже, уверяет, что в городе любви теперь чаще пахнет не кофе и круассанами, а мочой. А протестов нет, потому что это — нравится?
…Но нашим дорогим соседям нет дела до грязи в их городах, они не реагируют на доклады наших правозащитников, в которых собраны доказательства преступлений ВСУ, они только ждут развала этой непонятной, раздражающей России, сидящей на ресурсах. Наши соседи — своего рода кверулянты, это некий их подвид. Так по науке называют сутяг, которые вечно жалуются на других людей, пытаясь отстаивать какие-то свои якобы попранные, а на деле придуманные интересы.
Самое забавное, что эти люди всегда и во всем себя оправдывают. После атак дронов они не выражали сочувствия раненым и не оплакивали с нами погибшего малыша, а дули что есть мочи на место падения: нет ли где искорки, не получится ли «раззадорить» из нее протестный костерок?
Россия, как известно, славится медведями на улицах, ушанками и балалаечными перезвонами. Они все это презирают, но мечтают жить тут, в этой стране вечной зимы, и не скрывают своих чувств. В культурных Нидерландах вроде презентовали (на случай войны с Россией) лагерь для наших военнопленных. Хвалили условия содержания в нем. Уровень бесстыдства таких заявлений — маркер: люди здоровые ничего такого ни строить, ни говорить не будут. Читайте дальше The Atlantic, нам от него ни тепло, ни холодно, разве что противно.