Разрешения на охоту с собаками начнут выдавать в Нижегородской области с 13 июля

Сроки сезона охоты на различные виды дичи уже утверждены ведомством. С 25 июля по 30 ноября разрешена добыча болотно-луговой птицы — дупеля, бекаса, гаршнепа, травника, чибиса и коростеля. Боровая дичь, за исключением вальдшнепа, станет доступна с 5 августа по 28 февраля — речь идет о глухаре, тетереве и рябчике. На полевую дичь, включая серую куропатку, перепела, голубей и горлиц, а также на вальдшнепа можно будет охотиться с 5 августа по 30 ноября. Водоплавающую дичь — гусей, уток, лысуху и камышницу — можно будет добывать с 15 августа по 30 ноября.