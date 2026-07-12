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Внуково и Домодедово перешли на особый режим: самолёты вылетают по согласованию

Аэропорты Внуково и Домодедово перешли на особый режим работы из-за временных ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщили в Росавиации.

Столичные авиагавани продолжают принимать и отправлять самолёты, однако каждый рейс выполняется по согласованию с соответствующими органами.

Такие меры вводятся для обеспечения безопасности полётов. Полного прекращения обслуживания воздушных судов в сообщении ведомства не указано. В Росавиации предупредили, что ограничения могут привести к изменениям в расписании. Возможны задержки вылетов и корректировки времени прибытия бортов.

Ранее Росавиация ввела ограничения на работу девяти российских аэропортов. Меры затронули несколько регионах страны.

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