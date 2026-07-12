Внуково и Домодедово перешли на особый режим: самолёты вылетают по согласованию

Такие меры вводятся для обеспечения безопасности полётов. Полного прекращения обслуживания воздушных судов в сообщении ведомства не указано. В Росавиации предупредили, что ограничения могут привести к изменениям в расписании. Возможны задержки вылетов и корректировки времени прибытия бортов.