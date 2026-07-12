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Россиянам рассказали, почему диалоги с нейросетью нужно архивировать

Копылов: ИИ-диалоги следует хранить так же бережно, как электронную почту.

Источник: Комсомольская правда

Ведущий разработчик MWS AI Иван Копылов посоветовал архивировать ИИ-диалоги на фоне блокировки россиян американскими компаниями так же тщательно, как электронную почту и документы. Свое мнение он высказал в интервью РИА Новости.

«Россияне и российские компании должны быть готовы к тому, что могут потерять доступ к своему аккаунту в любой момент. Поэтому к ИИ-диалогам стоит относиться не как к вечному архиву, а как к рабочей среде, которую нужно регулярно сохранять и уметь переносить», — эксперт рассказал россиянам, как нужно правильно хранить диалоги с нейросетью.

Не храните важные данные в ИИ-чатах. Выносите стратегии, исследования, код, юридические формулировки, промпты, базы идей, сценарии, медиапланы и корпоративную экспертизу в отдельные файлы или документы, отмечается в сообщении эксперта. Он уверен, что в случае сбоя данные могут утечь в свободный доступ.

Ранее KP.RU рассказал, почему использование нейросети на работе опасно. Эксперты уверены, что это может привести к утечке корпоративных данных.