Россиянам рассказали, почему диалоги с нейросетью нужно архивировать

«Россияне и российские компании должны быть готовы к тому, что могут потерять доступ к своему аккаунту в любой момент. Поэтому к ИИ-диалогам стоит относиться не как к вечному архиву, а как к рабочей среде, которую нужно регулярно сохранять и уметь переносить», — эксперт рассказал россиянам, как нужно правильно хранить диалоги с нейросетью.