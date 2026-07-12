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Из-за неисправности трамвая в Калининграде заблокировано движение маршрутов № 3 и № 5

Исключено движение по ул. Октябрьской и Московскому проспекту.

В Калининграде изменено движение трамваев № 3 и № 5 из-за технической неисправности трамвая на улице Октябрьской в районе остановки «Рыбная деревня». Об этом сообщает Центр организации движения и пассажирских перевозок (ЦОДИПП).

Движение трамваев по улице Октябрьской и Московскому проспекту временно прекращено в обоих направлениях.

Трамваи маршрута № 3 следуют по кругу: парк «Центральный» — улица Черняховского — улица 9 Апреля — улица Шевченко — Ленинский проспект — парк «Центральный».

Маршрут № 5 также временно организован по кольцевой схеме: улица Бассейная — улица Черняховского — улица 9 Апреля — улица Шевченко — Ленинский проспект — улица Бассейная.

Трамваи, находящиеся со стороны Южного вокзала, курсируют только на участке от Южного вокзала до улицы Дюнной.

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