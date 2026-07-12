Нижегородцы вновь жалуются на нудистов на Гребном канале

Несмотря на свою смелость отдыхать обнаженными, перед камерой это качество у нудистов пропадает и появляется другое — агрессия. На кадрах видео слышно словесную перепалку отдыхающих. Один мужчина также попытался выхватить телефон у девушки, которая снимала происходящее.