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Нижегородцы вновь жалуются на нудистов на Гребном канале

Из-за чрезмерной раскрепощенности некоторых отдыхающих возникают конфликты.

Источник: Комсомольская правда

Жители Нижнего Новгорода возмущены присутствием нудистов на общественных пляжах. Горожане засняли отдыхающих, предпочитающих загорать без одежды, и выложили видео в интернет.

Проблема нудизма уже не первый год возникает на нижегороских пляжах, чаще всего на берегу Гребного канала. Из-за чрезмерной раскрепощенности некоторых отдыхающих возникают конфликты.

— Каждый год вот я вижу их, каждый год, причем их видно даже с того берега, — приводит слова посетителей пляжа «Кстати».

Несмотря на свою смелость отдыхать обнаженными, перед камерой это качество у нудистов пропадает и появляется другое — агрессия. На кадрах видео слышно словесную перепалку отдыхающих. Один мужчина также попытался выхватить телефон у девушки, которая снимала происходящее.

Власти борются с любителями нудизма, проводя рейды. Однако они дают лишь временный эффект.