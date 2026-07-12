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Минпросвещения дало рекомендации по выбору сюжетов мобильных игр для детей

Минпросвещения рекомендовало детям обучающие сюжеты в мобильных играх.

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Минпросвещения РФ рекомендует отдавать предпочтение обучающим, спасательным или развивающим сюжетам мобильных и компьютерных игр для детей, следует из письма ведомства регионам, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно документу, в случае допуска детей к мобильным и компьютерным играм рекомендуется отдавать предпочтение обучающим, спасательным или развивающим сюжетам, предварительно проверенным на безопасность.

Кроме того, ведомство рекомендует технически фильтровать травмирующий материал и обучать детей критически оценивать увиденное, а также развивать эмоциональную устойчивость и навыки противостояния деструктивному влиянию.