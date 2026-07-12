В Беларуси пенсионерка сама пошла на экспертизу у психиатра перед продажей дома — вот итог

Во время экспертизы выяснилось, что женщина ранее неоднократно наблюдалась у психиатров, у нее различные диагнозы, но рекомендованные медиками препараты она не считала необходимым принимать постоянно, чувствуя себя стабильно. По результатам комплексного психолого-психиатрического исследования эксперты пришли к заключению: на момент обследования женщина не способна понимать характер и значение принимаемого ею решения о планируемой сделке и руководить своими действиями для ее совершения.