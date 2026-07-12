В Беларуси пенсионерка сама пошла на экспертизу у психиатра перед продажей дома — вот итог

Госкомитет судебных экспертиз Беларуси обратил внимание семей, где есть пожилые люди с хроническими заболеваниями, в том числе психическими расстройствами, что перед походом к нотариусу для дарения имущества, купли-продажи, оформления завещания, отказа от наследства стоит такому человеку провести комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.
Специалисты привели в пример недавний случай. Пенсионерка сама решила пройти такую экспертизу перед дарением дома, чтобы впоследствии ее родные избежали возможных судебных тяжб. Женщина хотела убедиться, что ее будущая сделка будет юридически безупречной.
Во время экспертизы выяснилось, что женщина ранее неоднократно наблюдалась у психиатров, у нее различные диагнозы, но рекомендованные медиками препараты она не считала необходимым принимать постоянно, чувствуя себя стабильно. По результатам комплексного психолого-психиатрического исследования эксперты пришли к заключению: на момент обследования женщина не способна понимать характер и значение принимаемого ею решения о планируемой сделке и руководить своими действиями для ее совершения.
Если бы предварительной экспертизы не было, то сделка с высокой вероятностью была бы признана недействительной — например, по иску других наследников. Детям пришлось бы возвращать дом, а женщина могла быть признана недееспособной уже постфактум.
Кстати, Госкомитет судэкспертиз сказал белорусам, что надо делать с телефоном раз в неделю.
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