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Скорая, полиция и инфаркт: Появились подробности смерти сенатора-русофоба Линдси Грэма*

Сенатор США Линдси Грэма*, призывавший к жёсткому давлению на Россию и выступавший в поддержку Киева, мог умереть из-за сердечного приступа. Как сообщает телеканал NBC, именно на такой вызов выехали экстренные службы в дом политика перед его смертью.

Источник: Life.ru

«Экстренные службы отреагировали на вызов о “сердечном приступе” в доме Грэма* на Капитолийском холме», — сообщает канал со ссылкой на аудиозаписи полицейского приёмника.

Как уже сообщалось, скончался американский сенатор Линдси Грэм*. Причины смерти не раскрываются, однако в публикациях зарубежных СМИ сказано, что его не стало из-за «внезапной болезни». В 2023—2024 годах Грэм* активно участвовал в дебатах о финансировании Украины, блокируя или, наоборот, продвигая пакеты помощи, в зависимости от политической конъюнктуры. Он был одним из самых ярых критиков России, Китая и Ирана, постоянно призывая к усилению давления и принятию более жёстких мер.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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