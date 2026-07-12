На дорогах в Думиничском округе Калужской области провели освещение

Уличное освещение установили на трех дорогах в Думиничском округе Калужской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта региона.
Работы провели в деревне Александровка на автодороге М-3 «Украина» — поселок Думиничи — станция Думиничи и в деревне Палики на дорогах М-3 «Украина» — Усты — Палики и «Думиничи — Буда» — Паликовский кирпичный завод — электроподстанция Палики. В Александровке установили 36 новых опор освещения, а в Паликах — 38.
Интеллектуальная система управления позволяет автоматически регулировать интенсивность освещения в зависимости от времени суток и погодных условий. Всего в текущем году новое освещение появится в 15 муниципальных округах региона.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.