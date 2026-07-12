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На дорогах в Думиничском округе Калужской области провели освещение

Система управления позволяет автоматически регулировать интенсивность освещения в зависимости от времени суток и погодных условий.

Источник: Национальные проекты России

Уличное освещение установили на трех дорогах в Думиничском округе Калужской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта региона.

Работы провели в деревне Александровка на автодороге М-3 «Украина» — поселок Думиничи — станция Думиничи и в деревне Палики на дорогах М-3 «Украина» — Усты — Палики и «Думиничи — Буда» — Паликовский кирпичный завод — электроподстанция Палики. В Александровке установили 36 новых опор освещения, а в Паликах — 38.

Интеллектуальная система управления позволяет автоматически регулировать интенсивность освещения в зависимости от времени суток и погодных условий. Всего в текущем году новое освещение появится в 15 муниципальных округах региона.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.