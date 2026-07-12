Больница в югорском городе Мегионе получила новое оборудование

Мегионская городская больница в Югре получила новое оборудование при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Теперь в медучреждении есть два новых комплекта эндоскопических стоек и четыре видеогастроскопа Pentax. Они уже установлены и введены в эксплуатацию в стационаре. Данная техника позволяет врачам детально осматривать слизистые оболочки пациентов, выявлять у них язвенную болезнь, гастриты и новообразования на доклинической стадии. Высокое разрешение изображения также критически важно для проведения малоинвазивных вмешательств непосредственно во время диагностики, например, для удаления полипов или точечной остановки кровотечений без хирургических разрезов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.