Больница в югорском городе Мегионе получила новое оборудование

Теперь в медучреждении есть два новых комплекта эндоскопических стоек и четыре видеогастроскопа Pentax. Они уже установлены и введены в эксплуатацию в стационаре. Данная техника позволяет врачам детально осматривать слизистые оболочки пациентов, выявлять у них язвенную болезнь, гастриты и новообразования на доклинической стадии. Высокое разрешение изображения также критически важно для проведения малоинвазивных вмешательств непосредственно во время диагностики, например, для удаления полипов или точечной остановки кровотечений без хирургических разрезов.