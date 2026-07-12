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В Зеленоградском округе спасатели прошли с носилками 1,5 км, чтобы помочь неудачно упавшему в лесу рыбаку

Мужчина поскользнулся и сломал ногу рядом с посёлком Логвино.

Источник: Клопс.ru

В Зеленоградском округе спасатели помогли мужчине, сломавшему ногу в лесу. Об этом сообщает МЧС Калининградской области.

Инцидент произошёл вечером в субботу, 11 июля. Мужчина отправился на рыбалку рядом с посёлком Логвино. Попытав удачу у Скрытого пруда, он пошёл обратно, но поскользнулся, упал и сломал ногу.

Отдыхающие вызвали скорую. Один из друзей встретил машину медиков и вместе с фельдшером вернулся к пострадавшему, где ему зафиксировали ногу и вкололи обезболивающее.

Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательного отряда на носилках эвакуировали мужчину из леса, преодолев расстояние в 1,5 километра, и передали его медикам.

В Светлогорске спасатели вытащили из штормовой Балтики четверых подростков и мужчину.

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