Режим ракетной опасности вводили в Нижегородской области 12 июля

Режим ракетной опасности был введён на территории Нижегородской области 12 июля в 1:34 ночи. Об этом сообщал региональный МЧС в своем канале МАХ.
1:55 к режиму ракетной опасности был введен режим опасности беспилотной.
Режим ракетной опасности в регионе отменили 2:22 12 июля. Режим опасности БПЛА на 10:25 дня продолжает действовать.
Напомним, за июнь нижегородцы пережили три ракетные опасности.
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