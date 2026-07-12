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Режим ракетной опасности вводили в Нижегородской области 12 июля

Также на территории региона действует режим опасности БПЛА.

Режим ракетной опасности был введён на территории Нижегородской области 12 июля в 1:34 ночи. Об этом сообщал региональный МЧС в своем канале МАХ.

1:55 к режиму ракетной опасности был введен режим опасности беспилотной.

Режим ракетной опасности в регионе отменили 2:22 12 июля. Режим опасности БПЛА на 10:25 дня продолжает действовать.

Напомним, за июнь нижегородцы пережили три ракетные опасности.

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