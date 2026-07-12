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Жильцы девятиэтажки в Волгограде сами потушили пожар в подъезде

Пожарные прибыли на место ЧП, но уже после инцидента.

Жильцы девятиэтажки в Красноармейском районе Волгограда самостоятельно потушили пожар в подъезде. Возгорание произошло в доме № 25 по бульвару Энгельса рано утром 12 июля 2026 года — около 05:30 вспыхнули электросчетчики и проводка на уровне между 4 и 6 этажами.

Едкий черный дым быстро распространился по подъезду и разбудил жильцов. Люди не растерялись и успели ликвидировать пламя до приезда пожарных.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области рассказали: сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 05:33. Возгорание электросчетчиков и электропроводки ликвидировали сами жильцы дома до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Ранее сообщалось о возгорании заброшенного здания у детсада в Волгограде.

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