Жильцы девятиэтажки в Волгограде сами потушили пожар в подъезде

Жильцы девятиэтажки в Красноармейском районе Волгограда самостоятельно потушили пожар в подъезде. Возгорание произошло в доме № 25 по бульвару Энгельса рано утром 12 июля 2026 года — около 05:30 вспыхнули электросчетчики и проводка на уровне между 4 и 6 этажами.
Едкий черный дым быстро распространился по подъезду и разбудил жильцов. Люди не растерялись и успели ликвидировать пламя до приезда пожарных.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области рассказали: сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 05:33. Возгорание электросчетчиков и электропроводки ликвидировали сами жильцы дома до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
Ранее сообщалось о возгорании заброшенного здания у детсада в Волгограде.