В Уфе возникли перебои с мобильным интернетом

В Уфе с раннего утра наблюдаются ограничения в работе мобильного интернета. При этом чрезвычайные режимы на территории Башкирии не объявлялись.
Уфимский аэропорт продолжает работать в штатном режиме: согласно данным онлайн-табло, воздушная гавань принимает и отправляет рейсы.
В то же время режим «Беспилотная опасность» действует на территории Татарстана. На фоне ограничений временно приостановлена работа аэропортов Казани, Бугульмы и Нижнекамска.
Кроме того, ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары, Саратова и Ульяновска, сообщили в Росавиации.