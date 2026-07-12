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В Уфе возникли перебои с мобильным интернетом

Чрезвычайные режимы в Башкирии не объявлялись, аэропорт Уфы продолжает принимать и отправлять рейсы.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе с раннего утра наблюдаются ограничения в работе мобильного интернета. При этом чрезвычайные режимы на территории Башкирии не объявлялись.

Уфимский аэропорт продолжает работать в штатном режиме: согласно данным онлайн-табло, воздушная гавань принимает и отправляет рейсы.

В то же время режим «Беспилотная опасность» действует на территории Татарстана. На фоне ограничений временно приостановлена работа аэропортов Казани, Бугульмы и Нижнекамска.

Кроме того, ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары, Саратова и Ульяновска, сообщили в Росавиации.