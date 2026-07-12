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В Пермском крае отменили электрички до Кизела

Местные жители говорят, что сильные дожди размыли ж/д пути.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае отменили электрички до Кизела. В группе «Пермская электричка» объяснили такое решение техническими причинами.

— Внимание ! По техническим причинам эл/п 6266/6265 Кизел — Пермь 2 в сутки 12.07.2026 будет следовать маршрутом Углеуральская — Пермь 2. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства, — говорится в сообщении.

Как рассказали «КП-Пермь» жители Кизела, сообщение прервано из-за сильных ливней, которые размыли ж/д пути.

Кроме ж/д путей в одном из поселков Кизела разрушилась дорога. Подробнее об этом, а также и катастрофических разрушениях в селе Кын, читайте в нашем ранее опублкиованном материале.