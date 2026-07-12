В Тюменской области благоустроят более 60 общественных пространств

Благоустройство более 60 общественных пространств проведут в Тюменской области в этом году, в том числе при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства региона.
Например, в Тюмени работы проводят на площади Борцов Революции и в «Комарово-парке», а в Тобольске — в «Менделеев-парке». На улице Карла Маркса в Ишиме появятся новые спортивные и детские площадки.
В прошлом году благоустройство общественных территорий проводили в 16 муниципалитетах региона. Новые места для прогулок и отдыха появились в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, а также в Заводоуковском, Абатском, Аромашевском, Вагайском, Бердюжском, Голышмановском, Ишимском, Тюменском, Ярковском, Сладковском, Юргинском и Уватском округах.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.