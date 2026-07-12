В Волгоградской области водитель «Приоры» погиб в ночном ДТП

Около пяти часов утра напротив дома № 81 мужчина потерял контроль над машиной. Автомобиль врезался в препятствие, после чего перевернулся. Удар оказался слишком сильным. Водитель погиб мгновенно, еще до того, как на место успели приехать врачи скорой помощи.