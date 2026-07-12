Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области водитель «Приоры» погиб в ночном ДТП

Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся под Волгоградом.

Источник: Комсомольская правда

Утром 11 июля в Ольховском районе Волгоградской области произошла смертельная авария. По предварительным данным, 27-летний водитель за рулем «Лада Приора» ехал по улице Набережной, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Около пяти часов утра напротив дома № 81 мужчина потерял контроль над машиной. Автомобиль врезался в препятствие, после чего перевернулся. Удар оказался слишком сильным. Водитель погиб мгновенно, еще до того, как на место успели приехать врачи скорой помощи.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют точные обстоятельства трагедии.