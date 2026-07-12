Аэропорт Толмачево отмечает 69-летие в статусе крупнейшего хаба Сибири

Главный авиаузел Сибири, новосибирский аэропорт Толмачево, отметил 69-летие со дня основания. Свой профессиональный праздник предприятие встретило в статусе крупнейшего международного хаба.
История воздушной гавани началась 12 июля 1957 года с первого пассажирского рейса на самолете Ту-104 в Москву. За прошедшие десятилетия небольшой региональный аэродром превратился в высокотехнологичный комплекс, который ежедневно связывает Новосибирск с десятками городов России и зарубежья.
В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что нынешние успехи были бы невозможны без ветеранов предприятия.
«В день рождения Толмачево мы хотим сказать спасибо всем, кто выбирает наш аэропорт, — пассажирам, партнерам, авиакомпаниям и большой команде аэропорта», — отметили представители руководства.
Сегодня безопасность и комфорт пассажиров обеспечивают тысячи профессионалов, работающих круглосуточно.
За свою историю Толмачево обслужил миллионы путешественников, открыл сотни маршрутов и внедрил передовые технологии, включая новый терминал площадью 56 тысяч квадратных метров. Команда продолжает развиваться: сотрудники открывают новые направления и модернизируют инфраструктуру, чтобы сделать путь из Новосибирска в любую точку мира еще удобнее.