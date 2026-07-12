Аэропорт Толмачево отмечает 69-летие в статусе крупнейшего хаба Сибири

За свою историю Толмачево обслужил миллионы путешественников, открыл сотни маршрутов и внедрил передовые технологии, включая новый терминал площадью 56 тысяч квадратных метров. Команда продолжает развиваться: сотрудники открывают новые направления и модернизируют инфраструктуру, чтобы сделать путь из Новосибирска в любую точку мира еще удобнее.