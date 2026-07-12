В Ростовской области инспекторы ДПС помогли роженице

В донском регионе экипаж ДПС помог будущей маме быстро добраться до медиков. Инцидент произошёл на автодороге Ростов — Новошахтинск. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.
Водитель, перевозивший в машине сестру своей жены, сообщил патрульным, что у женщины начались схватки, и попросил помочь с оперативной доставкой в роддом.
Инспекторы взяли автомобиль на сопровождение и обеспечили ему беспрепятственный проезд до дверей медучреждения. Благодаря слаженным действиям полицейских всё закончилось благополучно.