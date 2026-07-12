В Ненецком автономном округе вручили первый в этом году значок ГТО

Анастасия Филина уже готовится к поступлению в университет. Она хочет получить профессию стоматолога. Выполнение норм ГТО дает дополнительные баллы при поступлении в вузы, поэтому девушка стремилась получить золотой значок. Среди обязательных нормативов, которые нужно сдать: бег на скорость и кросс на выносливость, наклоны на гимнастической скамье вперед из положения стоя, отжимания. Испытания на выбор — прыжки и метание спортивного снаряда. С выполнением всех этих упражнений Анастасия Филина успешно справилась.