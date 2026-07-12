В Ненецком автономном округе вручили первый в этом году значок ГТО

Первый с начала года значок ГТО в Ненецком автономном округе вручили выпускнице одной из школ Нарьян-Мара Анастасии Филиной. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» является частью госпрограммы «Спорт России», сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций региона.
Анастасия Филина уже готовится к поступлению в университет. Она хочет получить профессию стоматолога. Выполнение норм ГТО дает дополнительные баллы при поступлении в вузы, поэтому девушка стремилась получить золотой значок. Среди обязательных нормативов, которые нужно сдать: бег на скорость и кросс на выносливость, наклоны на гимнастической скамье вперед из положения стоя, отжимания. Испытания на выбор — прыжки и метание спортивного снаряда. С выполнением всех этих упражнений Анастасия Филина успешно справилась.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.