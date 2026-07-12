Японский эксперт рассказала, как защитить кошку от стресса

ТОКИО, 12 июл — РИА Новости. Владельцам кошек следует создавать для питомцев возможность перемещаться по дому не только по полу, но и по вертикали, а также предусмотреть место, куда животное может уйти при стрессе, рассказала РИА Новости исследователь поведения кошек, сотрудница Киотского университета Сахо Такаги.
В начале июля в СМИ появилась информация о том, что продажи успокоительных средств для домашних животных за три года выросли на 120%.
«Кошки — животные, которые перемещаются в трехмерном пространстве, поэтому даже в небольшом помещении важно создать перепады высоты. Когда кошка испытывает стресс, например из-за прихода гостей, важно, чтобы у нее было место, куда она может убежать», — сказала Такаги.
Она также отметила, что при долгом нахождении кошки дома одной и нехватке внешних стимулов полезно обеспечить ей возможность смотреть в окно.
Япония считается страной с развитой культурой содержания кошек: по данным опроса Японской ассоциации кормов для домашних животных, в 2025 году в японских домохозяйствах насчитывалось около 8,8 миллиона кошек против 6,8 миллиона собак. Кроме того, в стране популярны котокафе, а так называемые «кошачьи острова», где кошки стали местной достопримечательностью, привлекают туристов и любителей животных.