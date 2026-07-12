Японский эксперт рассказала, как защитить кошку от стресса

Япония считается страной с развитой культурой содержания кошек: по данным опроса Японской ассоциации кормов для домашних животных, в 2025 году в японских домохозяйствах насчитывалось около 8,8 миллиона кошек против 6,8 миллиона собак. Кроме того, в стране популярны котокафе, а так называемые «кошачьи острова», где кошки стали местной достопримечательностью, привлекают туристов и любителей животных.