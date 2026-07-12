В донском вузе открыли комнату матери и ребенка

Всего в данном университете образование получают 45 молодых студенческих семей. Для них уже действует широкий пакет мер социальной поддержки: от материальной помощи при вступлении в брак и рождении детей до компенсации аренды жилья. В министерстве труда и социального развития региона рассказали, что на базе ведущих вузов Ростовской области уже открыты четыре комнаты матери и ребенка. До конца года они появятся еще в двух донских высших учебных заведениях.