В донском вузе открыли комнату матери и ребенка

Комнату матери и ребенка открыли на базе Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М. И. Платова в Новочеркасске. Пространство создано при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Общая площадь помещения превышает 57 квадратных метров. Там есть игровая зона с развивающими пособиями, комната для кормления и отдыха, пеленальная, а также полноценный санитарный узел. Это позволит учащимся мамам не брать вынужденный академический отпуск для ухода за ребенком.
Всего в данном университете образование получают 45 молодых студенческих семей. Для них уже действует широкий пакет мер социальной поддержки: от материальной помощи при вступлении в брак и рождении детей до компенсации аренды жилья. В министерстве труда и социального развития региона рассказали, что на базе ведущих вузов Ростовской области уже открыты четыре комнаты матери и ребенка. До конца года они появятся еще в двух донских высших учебных заведениях.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.