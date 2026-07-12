Липчанам открыли доступ к двум системам слежения за бензином на АЗС

«Важно понимать, что между изменением фактической ситуации на заправках и обновлением данных в системах всегда будет определенная задержка. Замечания и предложения будем собирать и учитывать при доработке сервисов. Наша задача — дать жителям максимально оперативную и понятную информацию о наличии топлива и помочь сократить количество лишних поездок по АЗС», — заявил глава региона.