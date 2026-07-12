Аптечное предприятие в Крыму расширило торговую сеть благодаря господдержке

Предприятие, специализирующееся на розничной торговле и хранении лекарственных препаратов в Крыму, смогло расширить торговую сеть благодаря господдержке, сообщили в министерстве экономического развития республики. Помощь в развитии бизнеса — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Компания воспользовалась поручительством Крымского гарантийного фонда и смогла привлечь 34,5 млн рублей на покупку коммерческого помещения в Ялте. Таким образом, удалось расширить действующую аптечную сеть, увеличить товарооборот и выручку.
Отметим, что Крымский гарантийный фонд предоставляет поручительства суммой до 50 млн рублей малым и средним предприятиям, а также самозанятым, не располагающим достаточным залоговым обеспечением для получения кредитов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.