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Аптечное предприятие в Крыму расширило торговую сеть благодаря господдержке

Компания воспользовалась поручительством республиканского гарантийного фонда.

Источник: Национальные проекты России

Предприятие, специализирующееся на розничной торговле и хранении лекарственных препаратов в Крыму, смогло расширить торговую сеть благодаря господдержке, сообщили в министерстве экономического развития республики. Помощь в развитии бизнеса — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Компания воспользовалась поручительством Крымского гарантийного фонда и смогла привлечь 34,5 млн рублей на покупку коммерческого помещения в Ялте. Таким образом, удалось расширить действующую аптечную сеть, увеличить товарооборот и выручку.

Отметим, что Крымский гарантийный фонд предоставляет поручительства суммой до 50 млн рублей малым и средним предприятиям, а также самозанятым, не располагающим достаточным залоговым обеспечением для получения кредитов.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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