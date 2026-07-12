Главные новости недели в Нижегородской области к 12 июля

Количество безработных в Нижнем Новгороде в первом квартале 2026 года выросло вдвое. Их насчитывалось 126 против 60 в первом квартале 2025 года. Всего незанятых граждан, обратившихся за поиском работы, на конец марта было чуть более 2 тыс. — в 2,6 раза больше по сравнению с концом марта 2025 года.