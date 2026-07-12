В Дивногорске полицейские помогли девушке вернуть потерянный кейс от наушников

Жительница Дивногорска обратилась в полицию после того, как потеряла дорогостоящий кейс от наушников во время пробежки на стадионе.
Девушка рассказала, что оставила вещь под деревом, а когда вернулась, обнаружила, что кейса уже нет на месте. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 13 МУ МВД России «Красноярское» выехали на стадион и с помощью поисковой системы телефона владелицы установили местонахождение гаджета.
Оказалось, кейс нашел пожилой мужчина. Пенсионер решил, что гаджет потеряли и хотел найти хозяина, но в силу возраста не смог оперативно оставить сообщение в социальных сетях. Он ждал вечера, чтобы попросить об этом сына.
Правоохранители вернули дорогостоящий гаджет законной владелице.
В ГУ МВД России по Красноярскому краю напоминают, что найденная вещь не является собственностью того, кто её обнаружил. Нашедший обязан предпринять меры для возврата имущества владельцу: сообщить о находке в полицию, органы местного самоуправления, сотрудникам транспорта или другим организациям, которые могут помочь установить хозяина вещи.
Если человек не принимает мер к возврату найденного имущества, его действия могут повлечь административную или уголовную ответственность.
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