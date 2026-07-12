В Дивногорске полицейские помогли девушке вернуть потерянный кейс от наушников

В ГУ МВД России по Красноярскому краю напоминают, что найденная вещь не является собственностью того, кто её обнаружил. Нашедший обязан предпринять меры для возврата имущества владельцу: сообщить о находке в полицию, органы местного самоуправления, сотрудникам транспорта или другим организациям, которые могут помочь установить хозяина вещи.