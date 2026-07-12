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В лагере «Актай» Свердловской области построили модульный медпункт

Здание оснащено всем необходимым оборудованием.

Источник: Национальные проекты России

Модульный медпункт построили на территории лагеря «Актай» в Свердловской области. Работы провели при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в управлении образования муниципального округа Верхотурский.

В новом пространстве будут оперативно оказывать медпомощь, организовывать профилактические осмотры и следить за здоровьем юных отдыхающих. Для этого в модульном здании есть все необходимое оборудование.

«Реализация проекта демонстрирует системный подход муниципальных и областных властей к развитию детской оздоровительной инфраструктуры, что соответствует ключевым задачам национального проекта по укреплению здоровья подрастающего поколения и созданию условий для его полноценного развития», — добавили в управлении.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.